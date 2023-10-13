باتيلي ووزير خارجية تركيا يدعوان للتفاوض حول القضايا الخلفية بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى الاجتماع من أجل التفاوض بشأن القضايا المختلف بشأنها سياسيا والمتعلقة بالانتخابات، بحسب تغريدة للمبعوث الأممي على منصة «إكس».

باتيلي يبحث في تركيا الوضع السياسي والأمني بليبيا

وقال باتيلي إن وزير الخارجية التركي استقبله في أنقرة اليوم الخميس، لمناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا، لافتا إلى أنهما شددا على ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية المعنية لتعزيز العملية الانتخابية، ودعوا الأطراف الليبية إلى «الاجتماع من أجل التفاوض بشأن القضايا المختلف بشأنها سياسيا والمتعلقة بالانتخابات».

وأمس الأربعاء، ناقش باتيلي مع المجلس الرئاسي ملف القوانين الانتخابية، وقدَّم إحاطةً عن تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وزياراته ومحادثاته للوصول إلى تسوية سياسية حقيقية وشاملة في ليبيا، بحسب بيان للمجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

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خلاف حول إقرار القوانين الانتخابية

وأول أمس الإثنين أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

في حين قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6»، وفقًا لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيرًا إلى أن المجلس ماضٍ قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.