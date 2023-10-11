الباعور يبحث مع وفد أميركي استراتيچية منع الصراع

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور مع وفد أميركي الاستراتيچية الأميركية العشرية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا 2022-2023.

وضم الوفد مساعدة وزير الخارجية الأميركي لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار آن ويتكوفسكي والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، تطرق اللقاء لوضع آليات التنسيق لتنفيذ الاستراتيچية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

التومي يلتقي الوفد الأميركي

واجتمع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة بدر الدين التومي مع الوفد الأميركي أمس الثلاثاء، وبحث معه أيضًا مسار الاستراتيچية، إضافة إلى جهود إعادة إعمار مدينتي درنة ومرزق.

- التومي يبحث مع وفد أميركي «استراتيجية منع الصراع» وإعادة إعمار مرزق ودرنة

وأطلع التومي الوفد الأميركي والمسؤولين الأمميين على تفاصيل زيارة وفد الحكم المحلي إلى مرزق سبتمبر الماضي، والإجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ أعمال طارئة بالبلدية لتسهيل عودة المواطنين، كما اتفقوا على أهمية تضمين مدينة درنة المنكوبة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» في إطار التعاون بمجالات إعادة الإعمار والتنمية المحلية وبناء القدرات، دعمًا لسكان هذه المناطق.