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«المركزي» يبحث مع ممثلي صندوق النقد الترتيب لزيارة فريق الخبراء العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 07:36 مساء
«المركزي» يبحث مع ممثلي صندوق النقد الترتيب لزيارة فريق الخبراء العام الجاري
وفد مصرف ليبيا المركزي يجتمع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (المصرف المركزي)
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ناقش وفد مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ الصديق الكبير مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي برنامج عمل الزيارة المقررة لخبراء الصندوق خلال العام الجاري إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكبير وفريقه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور اليوم الثلاثاء في مدينة مراكش المغربية.

تنفيذ ليبيا توصيات صندوق النقد الدولي
وتناول اللقاء الإجراءات المنجزة في خطة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتنفيذ ليبيا لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة وبالأخص ما يتعلق بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل، بحسب بيان للمصرف المركزي على «فيسبوك».

كما تضمن اللقاء مناقشة تطلعات صندوق النقد الدولي للارتقاء بالاقتصاد الليبي والمالية العامة بالشراكة مع المصرف المركزي، والدعم الفني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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والخميس الماضي، ناقش الصديق الكبير مع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خطة مؤسسات الدولة الليبية لتنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وفق تقرير الصندوق الصادر العام الجاري.

استئناف نشاط صندوق النقد في ليبيا
وفي العام 2013، علق صندوق النقد الدولي مشاوراته مع ليبيا رغم استمرار عضويتها في المؤسسة الأممية المالية، قبل أن يستأنف مناقشاته المباشرة مع المسؤولين الليبيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في مارس الماضي. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

أوصى صندوق النقد الدولي ليبيا، بضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتوحيد الميزانية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.

وفد مصرف ليبيا المركزي يجتمع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (المصرف المركزي)
وفد مصرف ليبيا المركزي يجتمع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (المصرف المركزي)
وفد مصرف ليبيا المركزي يجتمع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (المصرف المركزي)
وفد مصرف ليبيا المركزي يجتمع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (المصرف المركزي)
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