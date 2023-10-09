شكاوى من بطء خدمة إنترنت الجيل الرابع بأجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

شكا مواطنون في مدينة أجدابيا من البطء والانقطاعات المتكررة في خدمة إنترنت الجيل الرابع التابعة شركة «ليبيا للاتصالات والتقنية»، مطالبين بمعالجة الخلل وتقوية سرعة الإنترنت.



وتشهد مدينة أجدابيا منذ أيام ضعف وإنقطاعات متكررة في خدمة إنترنت الجيل الرابع التابعة لـ«ليبيا للاتصالات والتقنية» بالمدينة، عكس الشركات المحلية الخاصة في المدينة وضواحيها التي أصبحت أفضل منها جودة.

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