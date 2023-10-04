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الحويج يناقش خطة عمل مؤتمر الشراكة الأول للاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 07:58 مساء
الحويج يناقش خطة عمل مؤتمر الشراكة الأول للاستثمار
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يعقد اجتماعا مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشراكة الأول للاستثمار 2024، الأربعاء 4 أكتوبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشراكة الأول للاستثمار 2024 م «ليبيا المستقبل فرص واستثمار»، بتنظيم الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، بحضور المدير العام المكلف لديوان الحبوب، ومدير إدارة الدراسات الاقتصادية بالوزارة.

واطلع الحاضرون على خطة عمل اللجنة حول إعداد البرنامج العام للمؤتمر، والمحاور المقترحة بشأن تفعيل هيكلية الشراكة، لتعزيز دور القطاع الخاص في تشجيع وتنمية قطاع الاستثمار، وكذلك خارطة المشاريع المستهدف طرحها بالمؤتمر، بحسب بيان نشرته وزارة الاقتصاد على «فيسبوك».

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المؤتمر يستهدف توطين الصناعات
وأشار أعضاء اللجنة التحضيرية إلى أن المؤتمر يستهدف عرض المشاريع المستهدفة ضمن الخارطة الاستثمارية التي تُسهم في توطين الصناعات، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة من المؤسسات الحكومية المختصة، والشركات الرائدة، وأصحاب الأعمال وكبار المستثمرين.

وتحدث الحويج عن أهمية تضمين مشروع طريق تجارة العبور «بنغازي - تشاد»، ومشاريع تطوير البنية التحتية لمطارات طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة في الخارطة، بالإضافة إلى الموانى ومشاريع الطاقة الشمسية ومصافٍ نفطية، لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.

ووجه الوزير الإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية، وترتيب اجتماع موسع، يضم وزارة التخطيط والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومركز البحوث الصناعية، بهدف وضع رؤية موحدة للمشاريع الاستثمارية المستهدف طرحها في مؤتمر الشراكة الأول للاستثمار، ومشاركتها مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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