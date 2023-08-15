شركات صينية تتطلع إلى توسعة نشاطها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وفد من أصحاب الشركات الصينية، اليوم الإثنين، تطلعهم إلى توسعة نشاطهم بليبيا والمشاركة في تنفيذ مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرين إلى رغبتهم في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، وإقامة مشاريع استثمارية بمجالات الطاقة والنفط وصناعة المعادن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مع وفد من أصحاب الشركات الصينية العاملة في ليبيا، بحضور مدير إدارة الشركات بالوزارة عبد الحكيم أبوجبيهة، لبحث سير العمل بالمشاريع الاستثمارية المعتمدة للشركات الصينية، وسُبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بليبيا لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، وفق خطة التنمية الاقتصادية، بحسب بيان نشرته الوزارة على فيسبوك.

- وزير الاقتصاد يبحث تطوير البنية التحتية مع شركات صينية

الحويج: ليبيا حريصة على تقديم التسهيلات للشركات الصينية

وأكد الحويج حرص ليبيا على تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، وتقديم التسهيلات للشركات الصينية لتنفيذ مشاريع استثمارية مع القطاع الخاص المحلي بمختلف المجالات، مضيفًا أن الشركات الصينية رائدة ولها دور بارز في قطاعات الاقتصاد والاستثمار على المستوى العالمي وتقوم على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ونقل المعرفة.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة للتنمية تستهدف إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتوطين العديد من الصناعات تقوم على الموارد الطبيعية المتوفرة بكافة المناطق، إضافة إلى تطوير الموانئ والمطارات والطرق؛ لتنشيط تجارة العبور نحو دول أفريقيا، بما يُسهم في تحقيق التنمية المكانية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.