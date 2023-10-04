ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي تشكيلًا عصابيًا منظمًا يحمل أفراده الجنسية التشادية يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية بمناطق سيدي فرج وسيدي خليفة وبودريسة وأم مبروكة وبوهادي ورأس المنقار.

وأعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان، ضبط التشكيل العصابي في كمين محكم، مشيرة إلى اعتراف أعضائه بعدة سرقات خلال الفترة الماضية.

ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان سرقة أسلاك الكهرباء بمنطقة الواحات

ضبط متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي

واكتفت الوزارة بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التشكيل العصابي وإحالته إلى النيابة العامة دون أن تكشف مزيد التفاصيل.