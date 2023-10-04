  • Alwasat News
Atwasat

«العدل» تتعاون مع برنامج أممي لتعزيز الامتثال للمعاهدات الحقوقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 11:48 صباحا
«العدل» تتعاون مع برنامج أممي لتعزيز الامتثال للمعاهدات الحقوقية
ورشة عمل في مجال حقوق الإنسان، 4 أكتوبر 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
alwasat radio

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، تعاونه مع وزارة العدل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» لتعزيز امتثال ليبيا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها.

وأشار البرنامج الأممي في بيان، إلى قيام خمس لجان صياغة بوضع اللمسات الأخيرة على تقاريرها الأولى التي تبين تنفيذ ليبيا لهذه المعاهدات، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وشارك 33 عضوا بينهم 11 امرأة من خمس لجان صياغة في ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام لتعزيز معرفتهم بآليات تقديم التقارير ووضع خطة لاستكمالها وتقديمها بدعم من خبراء وطنيين ودوليين، وفق البيان.

وقال البرنامج إن هذه المبادرة التي تدعمها إيطاليا تستهدف تعزيز إطار حقوق الإنسان في ليبيا وتعزيز العدالة والالتزام بحماية حقوق جميع الليبيين.

باتيلي يدعو إلى جعل حقوق الإنسان في صميم مراحل العملية السياسية
وفي 22 مايو الماضي، دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى جعل حقوق الإنسان في صميم كل مراحل العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك خلال فترة التحضير لانتخابات وطنية شاملة، مؤكدا الترابط الوثيق بين «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والانتخابات»، وأهميتها في «صنع السلام وإنتاج مؤسسات مسؤولة وخاضعة للمحاسبة».

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر
«كشف أممي» لتجاوزات جهازي الأمن الداخلي في طرابلس وبنغازي
«رايتس ووتش» تنتقد فرض جهاز الأمن الداخلي «قيودا» على الليبيات
البعثة الأممية تنظم ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا

جاء ذلك عقب التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وذلك في ختام الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الذي عقد في طرابلس.

ونظم قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في يونيو الماضي، ورشة عمل حول حماية المدافعين الليبيين عن حقوق الإنسان، مؤكدا دعمه للنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في تطوير استراتيجية للحماية.

«تقرير الخبراء» يتهم المجموعات المسلحة في ليبيا بانتهاك القوانين الإنسانية
واتهم تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، الصادر الجمعة الماضية، المجموعات المسلحة في ليبيا بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية، وقوانين حقوق الإنسان بشكل صارخ، ودون محاسبة.

وحسب التقرير، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ويغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، فإن الانتهاكات تشمل «الاستخدام الممنهج للاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، وحرمان الحق في المحاكمة القضائية، واستهداف المدنيين الذين يجرى تصورهم في الغالب كمعارضين لمصالحهم الاقتصادية، وهيمنتهم على الأراضي».

واعتبر الخبراء الأمميون أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر ليبيا يمثلان تهديدا خطيرا لأمن واستقرار البلاد. وكشفوا أن أفرادا ينتمون إلى ثماني جماعات مسلحة ليبية، بما في ذلك ثلاثة أفراد خاضعين للعقوبات يتربحون موارد مالية كبيرة، وغيرها من عمليات الاتجار بالبشر والتهريب على طول ثمانية طرق دولية من خلال سبل غير قانونية متطورة، زادت من قدراتهم العسكرية ونفوذهم السياسي على الصعيدين الوطني والدولي.

ورشة عمل في مجال حقوق الإنسان، 4 أكتوبر 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
ورشة عمل في مجال حقوق الإنسان، 4 أكتوبر 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
ورشة عمل في مجال حقوق الإنسان، 4 أكتوبر 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
ورشة عمل في مجال حقوق الإنسان، 4 أكتوبر 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكيلاني تدعو إلى استراتيجية عربية لدعم ذوي الإعاقة
الكيلاني تدعو إلى استراتيجية عربية لدعم ذوي الإعاقة
«العدل» تتعاون مع برنامج أممي لتعزيز الامتثال للمعاهدات الحقوقية
«العدل» تتعاون مع برنامج أممي لتعزيز الامتثال للمعاهدات الحقوقية
ضبط مطلوب في جرائم سطو مسلح وتهديد بصبراتة
ضبط مطلوب في جرائم سطو مسلح وتهديد بصبراتة
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية
وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس
وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
تكالة يبحث توفير احتياجات مستشفى صرمان العام
تكالة يبحث توفير احتياجات مستشفى صرمان العام...
ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي...
للشهر الثالث.. إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية صفر
للشهر الثالث.. إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية صفر...
وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس
وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس...
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية...
المزيد