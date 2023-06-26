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البعثة الأممية تنظم ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 01:01 صباحا
البعثة الأممية تنظم ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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نظم قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين، مؤكدًا دعمه للنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في تطوير استراتيجية للحماية.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر «تويتر» إن المشاركين في الورشة، التي أقيمت مؤخرًا، أكدوا أن المجتمع المدني المزدهر يُعد قوة للتغيير الإيجابي، مشددين أيضًا على ضرورة دعم وتشجيع العمل القيم لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بدل إعاقته.

ونقلت البعثة عن المشاركسن خلال الورشة تأكيدهم أن البيئات التمكينية والشاملة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه تعد ضرورة لسلامة ونشاط النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.

- باتيلي يدعو إلى جعل حقوق الإنسان في صميم مراحل العملية السياسية بليبيا
- التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان

وفي 22 مايو الماضي، دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى جعل حقوق الإنسان في صميم كل مراحل العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك خلال فترة التحضير لانتخابات وطنية شاملة، مؤكدًا الترابط الوثيق بين «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والانتخابات»، وأهميتها في «صنع السلام وإنتاج مؤسسات مسؤولة وخاضعة للمحاسبة».

جاء ذلك عقب التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وذلك في ختام الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الذي عقد في طرابلس.

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