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«الداخلية»: ضبط 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 11:52 صباحا
«الداخلية»: ضبط 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة
سيارة مسروقة جرى استرجاعها، 3 أكتوبر 2023. (الداخلية)
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ضبطت دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص 12 سيارة مسروقة خلال الـ72 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وأسهم في عملية الضبط تطبيق «الاستعلام الأمني الموحد»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص والعمل على تسليم السيارات المسروقة والمتهمين إلى مراكز الشرطة المختصة، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

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شاحنة مسروقة جرى استرجاعها، 3 أكتوبر 2023. (الداخلية)
شاحنة مسروقة جرى استرجاعها، 3 أكتوبر 2023. (الداخلية)
سيارة مسروقة جرى استرجاعها، 3 أكتوبر 2023. (الداخلية)
سيارة مسروقة جرى استرجاعها، 3 أكتوبر 2023. (الداخلية)
سيارة مسروقة جرى استرجاعها، 3 أكتوبر 2023. (الداخلية)
سيارة مسروقة جرى استرجاعها، 3 أكتوبر 2023. (الداخلية)
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