«الداخلية»: ضبط 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص 12 سيارة مسروقة خلال الـ72 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وأسهم في عملية الضبط تطبيق «الاستعلام الأمني الموحد»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص والعمل على تسليم السيارات المسروقة والمتهمين إلى مراكز الشرطة المختصة، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

ضبط 276 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة في طرابلس

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والأحد الماضي، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 276 سيارة مخالِفة لقانون المرور، وذلك خلال حملة أمنية نفذتها دوريات قسم مرور أبوسليم، لضبط المركبات المخالفة.

شاحنة مسروقة جرى استرجاعها، 3 أكتوبر 2023. (الداخلية)

سيارة مسروقة جرى استرجاعها، 3 أكتوبر 2023. (الداخلية)

سيارة مسروقة جرى استرجاعها، 3 أكتوبر 2023. (الداخلية)