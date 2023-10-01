ضبط 276 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن ضبط 276 سيارة مخالِفة لقانون المرور، وذلك خلال حملة أمنية نفذتها دوريات قسم مرور أبوسليم، أمس السبت، لضبط المركبات المخالفة.

وأضافت المديرية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أنّ الحملة ضبطت أكثر من 276 سيارة بدون رخص قيادة ولوحات معدنية وغير مكتملة الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، أشارت المديرية إلى ضبط قوة المهام الخاصة ثلاث سيارات، إحداها المسروقة والأخرى مطلوبة، وثالثة تحمل وثائق مزورة، وذلك من خلال الاستيقافات الأمنية المنتشرة في العاصمة تنفيذًا لأعمال الحملة الأمنية الرامية لتأمين العاصمة.

سيارات مخالفة مضبوطة في طرابلس، 30 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

سيارات مخالفة مضبوطة في طرابلس، 30 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)