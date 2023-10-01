الدبيبة وشكشك يناقشان الخطوات المزمع اتخاذها لاستكمال الوحدات السكنية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك «الخطوات المزمع اتخاذها لاستكمال الوحدات السكنية ببلدية درنة عن طريق جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مالك المشروع»، وفق منصة «حكومتنا».

وعقد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع شكشك ورئيس الفريق الحكومي للاستجابة السريعة والطوارئ وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي لمتابعة الإجراءات الحكومية بشأن المناطق المنكوبة، جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التومي قدم خلال الاجتماع موقفًا عامًا حول خطة العمل الجاري تنفيذها، والتي ترتكز في المرحلة الحالية على قطاعي الصحة والتعليم، من خلال الاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والجامعات.

توريد مساكن جاهزة للمتضررين في درنة

وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله أيضًا مناقشة توريد مساكن جاهزة عن طريق صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لإيجاد حلول عاجلة للمواطنين، مشيرة إلى أن الحضور أكدوا ضرورة شفافية الإجراءات وسلامتها، وعدم استغلال هذه المحنة في أي إجراءات غير قانونية.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومديرو إداراتي الرقابة على القطاع السيادي والشركات، والناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة.