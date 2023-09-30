3 ملفات في مشاورات عقيلة مع وفد من المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في القبة مع وفد من مدن المنطقة الشرقية مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الجاري مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان، إن الوفد طالب بضرورة الإسراع في إصدار القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

عقيلة يحث العاملين بشركة الكهرباء على بذل الجهود لإعادة التيار إلى درنة والمناطق المنكوبة

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والخميس الماضي، حث عقيلة صالح العاملين بالشركة العامة للكهرباء على بذل الجهود من أجل معالجة آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات وإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة درنة والمناطق المنكوبة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن «دانيال» 4154 حالة، بعد انتشال ست جثث، الخميس، وفق إحصائية صادرة عن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري.

لقاء عقيلة في القبة مع وفد من المنطقة الشرقية، 30 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)

لقاء عقيلة في القبة مع وفد من المنطقة الشرقية، 30 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)

لقاء عقيلة في القبة مع وفد من المنطقة الشرقية، 30 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)

لقاء عقيلة في القبة مع وفد من المنطقة الشرقية، 30 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)