بليحق: عقيلة ناقش مع شخصيات من مصراتة تشكيل حكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ناقش مع شخصيات من مدينة مصراتة الجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الراهنة عبر تشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي، بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال للعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وأوضح بلحيق، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن عقيلة صالح استقبل في مكتبه بمدينة القبة وفدا يضم عددا من الشخصيات من مدينة مصراتة في مقدمتهم عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، لمناقشة مستجدات الأوضاع في أنحاء البلاد كافة على مختلف الأصعدة.

- باتيلي: مستعدون لدعم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات

- باتيلي لتكالة: يجب استئناف الاتصالات بين «النواب» و«الدولة» لاستكمال القوانين الانتخابية

باتيلي يحث مجلسي النواب والدولة على استكمال القوانين الانتخابية

وخلال لقائه رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، أمس الإثنين، حث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على «استئناف اتصالاتهما بهدف تسريع استكمال تلك القوانين الانتخابية».

وجدد باتيلي دعوته إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» للتوصل إلى الاتفاق دون تأخير على القضايا الانتخابية الخلافية، حسب تدوينة على حسابه في موقع «إكس» اليوم الثلاثاء.

وبعد عدة جولات ولقاءات، لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى صياغة اتفاق نهائي بشأن القوانين الانتخابية. فيما رأى باتيلي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، في 22 أغسطس الماضي، أن «تشكيل حكومة موحدة.. أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات».