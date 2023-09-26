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عقيلة يتسلم التقرير المبدئي لأعمال حصر المباني المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 08:43 مساء
عقيلة يتسلم التقرير المبدئي لأعمال حصر المباني المتضررة من الفيضانات
لقاء عقيلة مع وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب نصر شرح البال، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
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تسلم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، التقرير المبدئي لأعمال حصر المباني المتضررة جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا قبل أسبوعين، من وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من المجلس نصر شرح البال.

واستقبل عقيلة في مكتبه بمدينة القبة، اليوم الثلاثاء، وزير الأشغال بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة المشكلة من قبل الحكومة، في إطار متابعته اليومية للأعمال المتواصلة لإدارة الأزمة ومعالجة آثار الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بعدد من المناطق جراء الفيضانات والسيول، وفق الناطق باسم مجلس الواب عبدالله بليحق.

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وقال بليحق في تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت إن شرح البال أطلع عقيلة «خلال اللقاء على الأعمال التي قامت بها وزارة الأشغال العامة والإجراءات المتخذة حيال المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول»، مؤكدًا أن عقيلة «تسلم من وزير الأشغال التقرير المبدئي لأعمال حصر المباني المتضررة جراء الفيضانات والسيول».

أكثر من 4 آلاف وفاة جراء الفيضانات
وارتفع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة إلى 4029 حالة وفاة، وذلك بعد انتشال 697 جثمانًا في المدينة خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري، وفق حسب إحصائية نشرها، الثلاثاء، الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.

وفي 11 سبتمبر، طالب مجلس النواب في بيان الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد «بجميع وزاراتها بتسخير إمكاناتها كافة لمواجهة هذه الكارثة للتخفيف من وطأتها على المتضررين»، وكلفت هيئة رئاسة المجلس «اللجان الدائمة المعنية بالمجلس بمتابعة الأزمة مع الوزارات والهيئات والأجهزة ذات العلاقة لتذليل الصعوبات كافة لمواجهة هذا المصاب الجلل».

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