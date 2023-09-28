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عقيلة يحث العاملين بشركة الكهرباء على بذل الجهود لإعادة التيار إلى درنة والمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 05:11 مساء
عقيلة يحث العاملين بشركة الكهرباء على بذل الجهود لإعادة التيار إلى درنة والمناطق المنكوبة
لقاء عقيلة صالح مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
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حث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح العاملين بالشركة العامة للكهرباء على بذل الجهود من أجل معالجة آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات وإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة درنة والمناطق المنكوبة.

جاء ذلك خلال استقبال عقيلة عددًا من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، في مكتبه بمقر إقامته في القبة، ضمن متابعته اليومية لسير العمل لجميع الأجهزة التنفيذية لمعالجة آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات والسيول في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر وعدد من المناطق، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

جهود الشركة العامة للكهرباء بالمناطق المنكوبة
وقال بليحق في تصريح صحفي إن عقيلة اطلع خلال اللقاء على المجهودات التي تبذلها الفرق التابعة للشركة العامة للكهرباء من مدن ليبيا كافة التي تشارك جميعًا في إصلاح الخطوط والمحطات المتضررة بالمناطق المنكوبة.

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وأضاف بليحق أن «رئيس مجلس النواب حث العاملين في الشركة العامة للكهرباء لبذل المزيد من الجهود لمعالجة آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات والسيول على شبكة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي للمدن والمناطق المتضررة كافة».

وحضر اللقاء من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، مدير عام التوزيع ورئيس غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية المهندس سالم عبدالفتاح باله، ومدير عام الموارد وعضو غرفة الطوارئ المهندس نهاد فضيل رشوان، ومدير عام السلامة وعضو غرفة الطوارئ المهندس عبدالغني بشير الغضبان، ومساعد إدارة توزيع الجبل الأخضر المهندس عبدالمولى يونس عبدالنبي، ومساعد إدارة توزيع طبرق المهندس خيرالله صالح الحبوني، وفق بليحق.

لقاء عقيلة صالح مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
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