إزالة قنبلة غير متفجرة بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تمكن فريق الهندسة العسكرية التابعة لقوات «القيادة العامة» من إزالة قنبلة غير متفجرة عثر عليها بحي الجيزة البحرية بمدينة سرت.

وعثر مواطن على القنبلة التي يقدر وزنها بنحو 500 كيلوغرام، وهي من مخلفات حرب العام 2016 ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

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حتى نهاية ديسمبر 2021، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا 298 شخصًا، منهم 278 رجلًا و20 امرأة. وأصيب من هذا العدد 174 شخصًا، بينما قتل 124 آخرون، حسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وشكّل المدنيون 72% (220) من الضحايا، وكان بينهم 78 فردًا (28%) متخصصًا في التخلص من الذخائر المتفجرة من وزارة الدفاع والداخلية، وتراوحت أعمار الضحايا بين أربعة أعوام و70 عامًا.