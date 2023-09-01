انتشال قذيفتي هاون من مزرعة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الجمعة، انتشال قذيفتي هاون من مزرعة أحد المواطنين في منطقة ترهونة.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب، إن الفرقة الفنية التابعة لها انتشلت القذيفتين، أمس الخميس، ونقلتهما إلى مكان التخزين، تمهيدا لإتلافهما، دون أن تكشف مزيد التفاصيل.

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حتى نهاية ديسمبر 2021، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا 298 شخصا، منهم 278 رجلًا و20 امرأة. وأصيب من هذا العدد 174 شخصا، بينما قتل 124 آخرون، حسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وشكّل المدنيون 72% (220) من الضحايا، وكان بينهم 78 فردا (28%) متخصصا في التخلص من الذخائر المتفجرة من وزارة الدفاع والداخلية، وتراوحت أعمار الضحايا بين أربع سنوات - 70 عاما.

من عملية انتشال قذيفتي هاون من مزرعة مواطن في ترهونة، 1 سبتمبر 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من عملية انتشال قذيفتي هاون من مزرعة مواطن في ترهونة، 1 سبتمبر 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من عملية انتشال قذيفتي هاون من مزرعة مواطن في ترهونة، 1 سبتمبر 2023. (هيئة السلامة الوطنية)