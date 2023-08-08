تفجير 2 طن من المخلفات الحربية جنوب بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

قامت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات وبقايا الحروب التابعة لمكتب الهيئة السلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بالتخلص من كمية من مخلفات الحروب التي جرى جمعها خلال الفترة الماضية من عدة أماكن في بني وليد، عبر تفجيرها في أحد الأودية جنوب المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي بهيئة السلامة الوطنية في بني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المخلفات الحربية التي جرى التخلص منها اليوم تقدر بنحو 2 طن من المواد غير المتفجرة تنوعت ما بين قذائف هاون، وألغام أرضية، وقذائف دبابات، وقذائف 106 وبعض المخلفات الأخرى الصغيرة والمتوسطة.

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وذكر المكتب الإعلامي، أن هذه الكمية جرى التخلص منها عن طريق عملية التفجير بوادي ميمون جنوب مدينة بني وليد.

نقل المخلفات الحربية إلى وادي ميمون جنوب بني وليد للتخلص منها، الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (الإنترنت)

نقل المخلفات الحربية إلى وادي ميمون جنوب بني وليد للتخلص منها، الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (الإنترنت)

نقل المخلفات الحربية إلى وادي ميمون جنوب بني وليد للتخلص منها، الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (الإنترنت)

نقل المخلفات الحربية إلى وادي ميمون جنوب بني وليد للتخلص منها، الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (الإنترنت)