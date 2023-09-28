بعد انقطاع 10 سنوات.. تنطلق أولى الرحلات الجوية بين طرابلس وروما السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» انطلاق أولى رحلات الطيران المدني بين روما وطرابلس السبت المقبل 30 من سبتمبر بمعدل رحلتين أسبوعيًا بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات؛ نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا جويًا على ليبيا.

وفي 24 يوليو الماضي سيرت الخطوط الإيطالية «إيتا» رحلتها التجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس، استقلها في طريق عودته من الأراضي الإيطالية رئيس «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، عقب اجتماعات مكثفة للجنة الحكومية لرفع الحظر الجوي عن المطارات العالمية، بهدف تسجيل حركة التنقل والسفر للمواطنين الليبيين.

- الدبيبة يصل طرابلس على متن رحلة تجريبية للخطوط الجوية الإيطالية

وفي 9 يوليو الجاري، قال الدبيبة إن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها، رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات. وأضاف آنذاك: «أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمّن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل التنقل على مواطنينا».