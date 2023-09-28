شاهد في «تغطية خاصة»: من يتحمل المسؤولية القانونية عن كارثة درنة؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة مساء اليوم الخميس، الآثار القانونية للكارثة التي شهدتها مدينة درنة جراء العاصفة «دانيال»، من خلال تحديد المسؤول عن انهيار سدي المدينة، ومنْ تقع على عاتقه المسؤولية القانونية في فقدان أرواح آلاف السكان؟

يطرح البرنامج عدة أسئلة في هذا السياق، من بينها: ما الذي وثَّقه المُشرِّع الليبي في مثل هكذا حوادث، وفي المقابل منْ يضمن تحقق العادلة، وكيف سيعرف المتضررون حقوقهم في ظل لجان التحقيق، وهل اللجوء للقانون الدولي حاليًا هو الفيصل في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.. هي أسئلة عديدة بظروف متشابكة، تطرح التساؤل الأشمل: كيف يتعامل القضاء الليبي مع المسؤولية القانونية للكارثة؟ وهو ما يحاول البرنامج توفير إجابة له من خلال النقاش مع كل من: القانوني الدكتور طه بعرة، والمحامي من مدينة درنة محمد صالح جبريل.

- النائب العام: تحقيقات كارثة درنة تسير بوتيرة مكثفة وترتكز على تقارير هندسية

وأمس الأربعاء، قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن تحقيقات هندسة الأدلة بشأن الفيضانات في مدينة درنة تسير بوتيرة مكثفة، وترتكز على تقارير هندسية أسهمت في فهم سلطة التحقيق أسباب فشل سدي الوادي في غرضهما، وتحليل شكل انهيارهما.

ومن المفترض أن تتوصل تحقيقات النيابة إلى أسباب انهيار سدي درنة، والمسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن الكارثة، وهل ثمة إهمال وفساد يحيط بالأزمة، أم يُجرى إحالة الكارثة إلى «الطبيعة»، باعتبارها قضاء وقدر.

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