شركة الكهرباء: عودة التيار في بلدة سطاطة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة الخدمة في بلدة سطاطة الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي المرج والبيضاء.

جاء ذلك بعد أعمال صيانة على خط الغريب الواصل إلى محطة توزيع الكهرباء في سطاطة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ونفذ الأعمال فنيو دائرة التركيبات العامة ودائرة الكفرة، بمساندة كبيرة من فرقة توزيع سرت، حسب بيان الشركة.

تواصل عمليات الصيانة في درنة

وتواصلت أعمال الصيانة في درنة وباقي المناطق المنكوبة جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» يوم العاشر من سبتمبر الجاري.

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وقالت الشركة إنه جرى الانتهاء من صيانة كابل كهرباء في المدينة، وتركيب وصلتين جديدتين من قبل إدارة توزيع الجبل الغربي ودائرة صيانة درنة.