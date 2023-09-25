استمرار إصلاح الشبكة الكهربائية في المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل الشركة العامة للكهرباء، إصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة جراء العاصفة «دانيال» والتي ضربت المنطقة الشرقية للبلاد في 10 سبتمبر الجاري.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، نصب أربعة أعمدة جديدة بدلًا من المُتهالكة بخط الدبوسية، واستكمال أعمال شد الأسلاك لمسافة 1300 متر.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم صيانة صناديق التوزيع واستبدال العلب التالفة في مدينة سوسة بالجبل الأخضر.

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وفي إطار الإصلاحات في درنة، تم تركيب ثلاثة صناديق توزيع رئيسية بشارع الصحابة بالقرب من مدرسة.

تركيب كابل زيتي

وكشفت الشركة، عن أن فرقة المحطات التابعة لإدارة التركيبات العامة، ركبت رأس كابل زيتي بمحطة مدرسة النصر وسط البيضاء لضمان استمرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه.

يُشار إلى أن مخازن الشركة بمنطقة البيضاء، استقبلت أكثر من 250 سيارة وآلية محملة بمعدات كهربائية وقطع غيار ومحولات هوائية، وصاحب هذه القافلة أكثر من 400 فني ومتخصص من الشركة.

جهود شركة الكهرباء لإعادة التيار للمناطق المتضررة من العاصفة دانيال (شركة الكهرباء)