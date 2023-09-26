عودة الكهرباء إلى هضبة الحمر.. وإصلاحات في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عودة التيار إلى منطقة هضبة الحمر ببلدية الساحل في الجبل الأخضر، وذلك بعد عمل متواصل دام لأكثر من أسبوع، فضلا عن إجراء إصلاحات في مدينة البيضاء ومنطقة ستلونة (10 كيلومترات جنوب البيضاء).

وشملت الأعمال في هضبة الحمر تركيب 45 عمود ضغط عالٍ، و15 عمود ضغط منخفض، ومد سلك ضغط عالٍ لمسافة 4500 متر، ومد كابل مجدول لمسافة 1000 متر. ونفذت هذه الأعمال الفرق التابعة لإدارة توزيع طرابلس، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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وأظهرت جولة لقناة «الوسط » (Wtv) في هضبة الحمر تضرر عدد كبير من المنازل، وتدمير أخرى، وانهيار طرق بفعل تدفق مياه السيول الناجمة عن العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا قبل أكثر من أسبوعين، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

إصلاحات في ستلونة والبيضاء

وفي بيان منفصل، قالت شركة الكهرباء إن الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع سوق الجمعة بطرابلس مستمرة في أعمال تركيب أسلاك ضغط عالٍ بمنطقة ستلونة لمسافة 2000 متر بدلا من الأسلاك المقطوعة.

كما تجري الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع الجنوبية إصلاحات داخل المناطق المتضررة جراء «دانيال»، إذ جرى تركيب أعمدة وشد أسلاك بتفريعة شيل قندولة غرب البيضاء، وفق بيان آخر للشركة.

فنيو شركة الكهرباء يجرون إصلاحات بمنطقة هضبة الحمر، 26 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

فنيو شركة الكهرباء يجرون إصلاحات بمنطقة هضبة الحمر، 26 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

فنيو شركة الكهرباء يجرون إصلاحات بمنطقة هضبة الحمر، 26 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

فنيو شركة الكهرباء يجرون إصلاحات بمنطقة هضبة الحمر، 26 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

فنيو شركة الكهرباء يجرون إصلاحات بمنطقة هضبة الحمر، 26 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

فنيو شركة الكهرباء يجرون إصلاحات بمنطقة هضبة الحمر، 26 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)