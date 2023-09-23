«الكهرباء» تجرى إصلاحات بالشبكة المتضررة من «دانيال» في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء الفرق الفنية التابعة لإدارة التركيبات العامة في العاصمة طرابلس أعمال صيانة في الشبكات المتضررة من السيول والفيضانات بمدينة البيضاء جراء العاصفة «دانيال»، لافتة إلى صيانة أعمدة الإنارة بشوارع المدينة وطرقها الرئيسية.

تركيب35 عمود إنارة

وأوضحت الهيئة في بيان منفصل «إرجاع الخط 11 بمنطقة عمر المختار غرب مدينة البيضاء، وتركيب 35 عمود إنارة، وشد أسلاك بطول 5 آلاف متر بدلاً عن الشبكة المتضررة من السيول والفيضانات».

الكهرباء تبعث فرقا إلى المناطق المتضررة من «دانيال»

وفي سياق متوازٍ، تجرى شركة الكهرباء إصلاحات في عدد من المناطق التي تضررت جراء الفيضانات التي ضربت البلاد ليلة 10 سبتمبر الجاري.

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وأمس الجمعة، أعلنت الشركة توجيه قافلة كبرى، تضم معدات ومواد وآليات، يرافقها 400 مهندس وفني، إلى المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال». في أعقاب ذلك، أعادت الشركة الكهرباء إلى مستشفى البياضة القروى من قِبل فرقة مهندسي توزيع سرت، مؤكدة إعادة التيار كذلك إلى مستشفى الأطفال في مدينة درنة.

جانب من أعمال صيانة الشبكات المتضررة من السيول والفيضانات بمدينة البيضاء 23 سبتمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال صيانة الشبكات المتضررة من السيول والفيضانات بمدينة البيضاء 23 سبتمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال صيانة الشبكات المتضررة من السيول والفيضانات بمدينة البيضاء 23 سبتمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)