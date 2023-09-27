بتمويل أممي.. ألواح طاقة شمسية في محطة مياه سوكنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي الجفرة تركيب مجموعة ألواح إنتاج الطاقة الشمسية بمحطة المياه بمدينة سوكنة.

تمويل وتدريب أممي في سوكنة

وأوضح المجلس في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية كان بمبادرة وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي شمل تدريب عدد من مهندسي شركتي الكهرباء والمياه في بلدية الجفرة.

وقال المجلس البلدي الجفرة إن تركيب ألواح الطاقة الشمسية سيضمن التشغيل المستمر لمحطة المياه بمدينة سوكنة التي تزود الأحياء السكنية بالمياه والتي كانت تتعرض في فترات متفرقة لانقطاع خدمة التيار الكهربائي والذي يؤدي بالضرورة لتوقف ضخ المياه من المحطة.

ألواح إنتاج الطاقة الشمسية بمحطة المياه بمدينة سوكنة، 26 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي الجفرة)