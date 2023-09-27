النيابة تحبس متهما استورد 28 ألف طن ذرة معدلة وراثيا

القاهرة - بوابة الوسط

قررت النيابة العامة حبس مفوض شركة استيراد استخدم وثائق جمركية مزورة لتهريب 28 ألفا و650 طنا من حبوب الذرة المعدلة وراثيا إلى داخل البلاد.

واكتشف مأموري الضبط القضائي بإدارة مكافحة التهريب تعمد المتهم إدخال كمية من الذرة الصفراء لا تتوافق مع المواصفات القياسية الليبية، وما تمثله من خطر على صحة المواطنين والبيئة، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

تفتيش الشحنة الموردة

وفتش الشحنة أفراد الإدارة بالتعاون مع موظفي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وفحصوا الوثائق الجمركية.

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كما استعانت النيابة بخبراء تقييم صلاحية الأغذية الذين أكدوا أن المنتج مدرج تحت بند الحبوب المعدلة وراثيا، ويتنافى مع المواصفات المعتمدة، ليأمر المحقق بحبس مفوض الشركة على ذمة القضية.