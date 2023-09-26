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رسالة من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الليبيين في ذكرى المولد النبوي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 11:59 مساء
رسالة من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الليبيين في ذكرى المولد النبوي
شعار بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجهت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا رسالة إلى الليبيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مجددة خلالها الالتزام بتقديم المساعدة للمتضررين من الفيضانات التي ضربت شرق البلاد.

وأشارت البعثة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى تلاحم الليبيين في أعقاب محنتهم الأخيرة، مجددة في الوقت نفسه تضامنها مع الشعب الليبي «راجية أن تكون هذه المناسبة تذكيرًا برحمة ومحبة الرسول وعزاء لكل من مسه ضرر أو خسارة جراء عواقب العاصفة دانيال».

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وضربت العاصفة «دانيال» مدن شرق ليبيا، ما أسفر عن وفاة 3893 شخص، وأضرار بالغة في البنية التحتية بمدينة درنة على وجه الخصوص.

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