الجارح يعلن انتهاء مهمته وتشكيل لجنة أزمة برئاسة علي القطراني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن محمد الجارح انتهاء مهمته كناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، وتشكيل لجنة أزمة بخصوص درنة والمناطق المتضررة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني.

وعقد مجلس وزراء حكومة أسامة حماد اجتماعًا في درنة، حيث جرى تشكيل لجنة أزمة خاصة بمدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات برئاسة علي القطراني وعضوية كل من وزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والنقل والمواصلات والكهرباء والاتصالات ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، وذلك للتعامل مع مرحلة ما بعد الكارثة في جميع جوانبها، بحسب قرار الحكومة رقم 83 لسنة 2023.

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الجارح: لجنة الأزمة مسؤولة عن إطلاع الليبيين والعالم على جهود الاستجابة لكارثة الفيضانات

وقال الجارح إن اليوم الثلاثاء هو «آخر مؤتمر صحفي له كناطق رسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، بعدما قبل التكليف بالمهمة تطوعًا من أجل المساهمة في تدفق المعلومة وتمكين المواطنين من الوصول للمعلومة رغم أن المهمة كانت شبه مستحيلة وحاول القيام بها على الرغم من استحالتها واستحالة تأديتها».

ولفت إلى أن مسؤولية إطلاع أهالي درنة والليبيين والعالم حول جهود الاستجابة لكارثة الفيضانات على رئيس لجنة الأزمة وأعضائها التي جرى تشكيلها من قبل الحكومة التي باتت مسؤولة أمام الشعب عن تقديم كل المعلومات حول الوضع في المناطق المتضررة.