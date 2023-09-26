تكالة يدعم جهود الحرس البلدي في متابعة الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، دعمه جهود الحرس البلدي في ضبط المخالفين والمضاربين بالأسعار وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال لقاء تكالة مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة بمقر المجلس في طرابلس، حيث أكد الأول دعمه جهار الحرس البلدي للاضطلاع بمهامه المنوطة به في متابعة الأسعار بالمحال التجارية والأسواق والمخابز.

فضلا عن إزالة البناء العشوائي والتعديات على الطرق العامة، وحض تكالة الحرس البلدي على ضرورة تنفيذ القانون وضبط المخالفين والمضاربين بالأسعار وإحالتهم للجهات المختصة.

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الحويج يكلف جهاز الحرس البلدي بقفل المحال التجارية المتلاعبة بالأسعار

الحويج يكلف جهاز الحرس البلدي بقفل المحال التجارية المتلاعبة بالأسعار

وقبل أسبوع، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، قرارا بتكليف جهاز الحرس البلدي بقفل المحال المتلاعبة بالأسعار.

ونص القرار، رقم «532» لسنة 2023 بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار، على «قفل مراكز التوزيع والمحال التجارية القطاعي بصفة موقتة أو نهائية ومصادرة بضاعتها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد، بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي بقصد المضاربة والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من شرق ليبيا».

ووجه الحويج جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق ليبيا بتنفيذ القرار، وعدم إلغاء الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بعد تحريك الدعوى الجنائية، على أن يتولى رئيس الجهاز تقديم تقرير يومي للوزير بشأن الإجراءات المتخذة واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرارها بالأسواق.

لقاء تكالة في طرابلس مع رئيس الحرس البلدي، 26 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)