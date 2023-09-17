الحويج يكلف جهاز الحرس البلدي بقفل المحال التجارية المتلاعبة بالأسعار

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف جهاز الحرس البلدي بقفل المحال المتلاعبة بالأسعار.

ونص القرار، رقم 532 لسنة 2023 بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار، على «قفل مراكز التوزيع والمحال التجارية القطاعي بصفة موقتة أو نهائية ومصادرة بضاعتها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد، بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي بقصد المضاربة والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من شرق ليبيا».

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الحويج يكلف رئيس جهاز الحرس البلدي بتقديم تقارير يومية بشأن الإجراءات المتخذة

ووجه الحويج جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق ليبيا بتنفيذ القرار، وعدم إلغاء الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بعد تحريك الدعوى الجنائية، على أن يتولى رئيس الجهاز تقديم تقرير يومي للوزير بشأن الإجراءات المتخذة واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرارها بالأسواق.

وأمس السبت، حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة التجار أو من يحاول استغلال الظروف والمحنة التي تمر بها المناطق المنكوبة والمتضررة، «من زيادة أسعار السلع الأساسية أو المضاربة فيها»، حسب تنبيه أصدرته الوزارة ونشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».