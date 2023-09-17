«حكومة الوحدة» تحذر التجار من زيادة أسعار السلع الأساسية أو المضاربة فيها

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة التجار أو من يحاول استغلال الظروف والمحنة التي تمر بها المناطق المنكوبة والمتضررة، «من زيادة أسعار السلع الأساسية أو المضاربة فيها»، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في تنبيه أصدرته الوزارة ونشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس السبت، إلحاقًا بتنبيهها السابق الصادر بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، بشأن دعوة الجهات التابعة للوزارة لتوحيد الجهود وتشكيل فرق إغاثة للمناطق المنكوبة والمتضررة من الكارثة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.

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وأعربت وزارة الاقتصاد عن شكرها لغرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام ومجلس أصحاب الأعمال لسرعة الاستجابة والمساهمة في برامج الإغاثة والمساعدة وتقديم المعونات الضرورية للمتضررين شرق البلاد، داعية إياها إلى بذل المزيد من الجهد وتقديم المعونات والمساعدات المادية والعينة والتعاون مع اللجان والفرق المشكلة من الحكومة للتخفيف من الكارثة.

وقالت الوزارة إنها «تحذر تجار الأزمات والمستغلين للظروف والمحنة التي تمر بها المناطق المنكوبة والمتضررة من زيادة أسعار بيع السلع الأساسية وغيرها أو المضاربة فيها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم»، موضحة أن ذلك يأتي «استنادًا إلى أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري» و«لمقتضيات المصلحة العامة».