ليبيا تشهد السبت بداية فصل الخريف فلكيًا وتساوي الليل والنهار

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد ليبيا، اليوم السبت، الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار، مع بداية فصل الخريف فلكيًا.

وقال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن اليوم هو البداية الفلكية لفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الربيع في النصف الجنوبي من الكُرة الأرضية.

ويبدأ يوم الاعتدال الخريفي عند اليوم الساعة 08:50 بتوقيت ليبيا المحلي، وفق بيان للمركز نشره على صفحته بموقع «فيسبوك».

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انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الساخنة على مناطق غرب ليبيا اليوم مع انخفاض ملحوظ على الساحل الممتد من طرابلس إلى راس اجدير.

وقال المركز، إن الانخفاض يشمل باقي الشمال الغربي غدًا الأحد، بينما يبقي الطقس دون تغير يذكر على مناطق الشمال الشرقي والجنوب.