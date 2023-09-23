حالة الطقس في ليبيا (السبت 23 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار الأجواء الساخنة على مناطق غرب ليبيا، مع انخفاض ملحوظ على الساحل الممتد من طرابلس إلى رأس اجدير، ويشمل الغد باقي الشمال الغربي، بينما يبقي الطقس دون تغير يذكر على مناطق الشمال الشرقي والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا، خاصة الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتكون على الساحل الممتد من طرابلس إلى أقصى الساحل الغربي شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتشمل باقي المناطق تدريجيا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى رأس اجدير، وتكون بين 35 و41 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب، وتتكاثر من مساء الإثنين على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، وتتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الإثنين على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، وتتغير تدريجيا من مساء الأحد إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من مساء غد، خصوصا على مناطق الجفرة.