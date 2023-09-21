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شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 04:54 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
لقطة مثبتة من بث «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 21 سبتمبر 2023.
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تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم الخميس، تغطيتها الخاصة للأوضاع في مدينة درنة؛ حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ من قبل الفرق المحلية والدولية لليوم التاسع من الكارثة التي حلت بالمدينة جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحتها الأسبوع الماضي، وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وبينما تتواصل لليوم الثامن من وقوع الكارثة عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة في مدينة درنة، تناشد العديد من القرى والبلدات المنكوبة في المناطق النائية بالجبل الأخضر السلطات والمنظمات المحلية والدولية مد يد العون لمساعدتهم في التغلب على الكارثة.

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وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنة. فيما تستمر عمليات حصر الأضرار والخسائر، وجهود إعادة فتح الطرق والمسارات البديلة لتمكين فرق الإغاثة إلى المناطق المنكوبة.

وطالب المجلس الأعلى للدولة بإجراء تحقيق دولي في كارثة درنة جراء العاصفة «دانيال»، داعيًا إلى الأخذ في الاعتبار مطالب أهالي المدينة التي أعلنوها خلال تظاهرة يوم الإثنين الماضي.

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