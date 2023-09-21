عودة الكهرباء إلى المخيلي بعد انقطاع دام 11 يوما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة الخدمة إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة بعد انقطاع دام 11 يوما.

وشهدت تلك الأيام عملا متواصلا من فرق الشركة لصيانة وتركيب كوابل الكهرباء بالمنطقة ونصب أعمدة خشبية لأسلاك الكهرباء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وتنفذ فرق صيانة من دوائر توزيع في المنطقة الغربية أعمال إصلاح واسعة للشبكة المتضررة في الأماكن المنكوبة بدرنة والبيضاء وسوسة وباقي مناطق الجبل الأخضر.

عودة التيار الكهربائي إلى منطقة المخيلي، 20 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

عودة التيار الكهربائي إلى منطقة المخيلي، 20 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)