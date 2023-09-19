إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتعليم الديني بالداخل للعام الدراسي 2022 - 2023، بالإضافة إلى امتحانات الدور الثاني لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالخارج.

في الرابع من يوليو الماضي، اعتمد وزير التربية والتعليم موسى المقريف نتيجة الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بنسب نجاح بلغت 53.88% لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، و56.48% للتخصص الديني و68% للصم وضعاف السمع.

- اعتماد نتيجة التعليم الأساسي الدور الثاني بنسبة نجاح 68.11%

- المقريف: 62.50% نسبة النجاح في الثانوية العامة

وفي 24 أغسطس 2023، اعتمد المقريف نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالداخل للعام بنسبة نجاح بلغت 68.11%.

أما التعليم الثانوي، فقد اعتمد المقريف في 25 يوليو الماضي، نتيجة الدور الأول لإتمام مرحلة التعليم الثانوي بنسبة نجاح عامة بلغت 62.50%، وتراوحت نسب النجاح في الأقسام بواقع: 67.72% للعلمي، و43.48% للأدبي، و28.48% للديني.

يمكن لجميع الطلبة التعرف على نتائجهم من هنا