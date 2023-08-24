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اعتماد نتيجة التعليم الأساسي الدور الثاني بنسبة نجاح 68.11%

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 11:19 صباحا
اعتماد نتيجة التعليم الأساسي الدور الثاني بنسبة نجاح 68.11%
المقريف خلال اعتماد نتيجة شهادة التعليم الأساسي الدور الثاني، 24 أغسطس 2023، (التعليم)
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اعتمد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور موسى محمد المقريف، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023 بنسبة نجاح بلغت 68.11%.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحضور مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود بحضور وكيل الوزارة لشؤون المُراقبات الدكتور محسن الكبير، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أكثر من 86 ألف طالب أدوا الامتحانات
وبلغ عدد المتقدمين لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام 86 ألفا و385 طالبا نجح منهم 58 ألفا و840 طالبا وتحصل 586 طالبا على تقدير ممتاز و11 ألفا و501 طالب على تقدير جيد جدا و34 ألفا و362 طالبا على تقدير جيد و12 ألفا و391 مقبولا.

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بلغت نسبة النّجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (التعليم الديني) 48.89% والتلاميذ ( الصم وضعاف السمع ) 66.67% .

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