شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. غضب بعد الصدمة والدموع؟

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم الثلاثاء، تغطيتها الخاصة للأوضاع في مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» الأسبوع الماضي، وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتواصل الفرق المحلية والدولية لليوم السابع من وقوع الكارثة عمليات البحث والإنقاذ في مدينة درنة، رغم انقطاع الاتصالات في المدينة وعدة مناطق شرق ليبيا نتيجة انقطاع كابل للألياف البصرية، قبل أن تعلن الشركة عودتها تدريجيًا إلى مناطق شرق البلاد بعد إصلاح العطل.

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كما تستمر عمليات حصر الأضرار والخسائر، وجهود إعادة فتح الطرق والمسارات البديلة لتمكين فرق الإغاثة إلى المناطق المنكوبة، فيما لا تزال أرقام ضحايا الكارثة الصادرة عن الجهات المختصة متضاربة.

وشهدت ساحة مسجد الصحابة في درنة أمس الإثنين، تظاهرة حاشدة للأهالي، طالب خلالها المشاركون بإسقاط البرلمان، وتوحيد البلاد، ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي أودت بالآلاف من الضحايا.