«الإسعاف والطوارئ»: انتشال 40 جثة في شرق ليبيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، انتشل 16 ضحية في المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، ليرتفع ما انتشله عناصر الجهاز خلال 24 ساعة إلى 40 جثة، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، أشار الجهاز إلى انتشال سبعة جثث، من بينهم 6 ضحايا في مدينة درنة وجثمان في بلدية عمر المختار بأحد الأودية.

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ولا تزال جهود البحث والإنقاذ متواصلة في المدن المنكوبة بشرق ليبيا، بواسطة الأجهزة الوطنية والأجنبية المساعدة، حيث تزداد حصيلة الضحايا جراء العاصفة دانيال، حيث أكد المجلس البلدي في درنة تعقيم الأماكن التي يجرى فيها تجميع الجثث، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

جانب من عمليات انتشال الجثث من قبل فرق جهاز الإسعاف والطوارئ، الأحد 17 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف على فيسبوك)

جانب من عمليات انتشال الجثث من قبل فرق جهاز الإسعاف والطوارئ، الأحد 17 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف على فيسبوك)