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«واس«: طائرة إغاثة ثانية غادرت الرياض متجهة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 01:47 مساء
«واس«: طائرة إغاثة ثانية غادرت الرياض متجهة إلى ليبيا
تحرك طائرة مساعدات إغاثية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة مطار بنينا في بنغازي (واس)
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أعلنت السلطات السعودية مغادرة ثانية طائرات المساعدات الإغاثية والإيوائية السعودية مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، متجهة إلى ليبيا.

وتحط الطائرة السعودية في مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية المخصصة لمتضرري الفيضانات التي شهدها الشرق الليبي، برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وحسب الوكالة السعودية، «يشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي».

تضارب في أعداد ضحايا العاصفة دانيال
وضرب الإعصار المتوسطى «دانيال» الشرق الليبي الأحد، قادما من اليونان، مما خلف آلاف القتلى، وحول مدينة درنة التاريخية لمنطقة منكوبة. ولاتزال حصيلة ضحايا الإعصار قيد التكهنات، بينما تتضارب الأرقام حول عدد ضحايا الكارثة، إذ قدّرت مصادر رسمية محلية الوفيات بـ3 آلاف قتيل، بينما تشير تقديرات منظمات دولية إلى أن عدد الضحايا يتجاوز 11 ألفا. 

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في إحاطة مساء أمس السبت، أن حصيلة الضحايا في درنة ارتفعت إلى 11 ألفا و300 وفاة و10 آلاف و100 مفقود في المدينة المنكوبة، موضحا أن هذه الأرقام تستند إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي، وفق وكالة «فرانس برس».

بينما أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، مساء أمس السبت، تسجيل 3252 وفاة، بزيادة 86 وفاة على حصيلة سابقة قبل 24 ساعة. وأكد عبدالجليل للصحفيين أن وحدها وزارته مخولة بإصدار أعداد القتلى.

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توافد المساعدات الدولية إلى مطار بنغازي
وفجر اليوم وصلت طائرة مساعدات فرنسية مطار بنينا ببنغازي قادمة من مطار شارل ديغول في باريس، وذلك عقب استقبال المطار ذاته طائرة مساعدات إغاثية قادمة من رومانيا مساء أمس السبت.

ومنذ الثلاثاء الماضي، تتوافد المساعدات  الدولية إلى مطار بنينا في مدينة بن غاز، إذ استقبلت المطار  قوافل إغاثية وفرق  طبية من أرجاء مختلفة بدءا من مصر وفلسطين مروروا بتركيا وروسيا ثم وصولا إلى رومانيا وباريس.

واس : 400 طن من المساعدات الإغاثية والغذايئة في طريقها إلى بن غازي
واس : 400 طن من المساعدات الإغاثية والغذايئة في طريقها إلى بن غازي
جانب من أعمال تحميل المساعدات الإغاثية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيدا لتوجهها إلى مطار بنينا في بنغازي (واس)
جانب من أعمال تحميل المساعدات الإغاثية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيدا لتوجهها إلى مطار بنينا في بنغازي (واس)
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