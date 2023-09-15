عميد بلدية شحات المكلف يشكل لجنة «أزمة وطوارئ» مكونة من 8 شخصيات

القاهرة - بوابة الوسط

قرر عميد بلدية شحات المكلف إدريس عبدالمجيد تشكيل لجنة «الأزمة والطوارئ» في المدينة، برئاسة عزالدين الشريف عبدالكريم، وعضوية 7 أعضاء؛ وذلك «لدواعي المصلحة العامة».

وأعلنت بلدية شحات القرار اليوم الجمعة، وجاء فيه أن اللجنة تضم في عضويتها كلًا من صلاح حمد لوجي، ومحمد ابريك انصيص، ومهند خيرالله المجدوب، وونيس محمد عبدالجليل، وعبدالله المهدي بواعليوة، وممدوح علي بوشعاله، ومحمد عيسى شعيب.

ونص القرار على أن اللجنة يمكن لها الاستعانة بمن تراه مناسبًا في تأدية عملها، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره (الخميس 14 سبتمبر 2023).

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ونتيجة العاصفة دانيال التي دمرت مناطق عديدة في الشرق الليبي، انهارت أجزاء من الطريق الواصل بين مدينتي شحات وسوسة جراء السيول.