انتشال عدد من الجثث أعادها البحر على ساحل سوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع شحات، مساء اليوم الثلاثاء، انتشال عدد من الجثث أعادها البحر على ساحل سوسة، إحدى المناطق الرئيسية المتضررة نتيجة العاصفة «دانيال» التي تسببت في سقوط مئات الضحايا شرق ليبيا.

وقالت الجمعية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الجثث جرى انتشالها من قبل الفريق المختص التابع للفرع بعد ورود بلاغ بشأنها إلى فرع الجمعية.

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ونشر الفرع صورًا لعملية انتشال ونقل الجثث من قبل متطوعيه، منوهًا كذلك باستمرار عمليات البحث عن المفقودين في المنطقة الشمالية لمدينة شحات، جراء السيول التي اجتاحت المنطقة خلال اليومين الماضيين وخلَّفت مئات القتلى والمفقودين وخسائر فادحة في الممتلكات.

متطوعو الهلال الحمر أثناء انتشال الجثث من ساحل سوسة، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع شحات)

متطوعو الهلال الحمر أثناء انتشال الجثث من ساحل سوسة، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع شحات)

متطوعو الهلال الحمر أثناء انتشال الجثث من ساحل سوسة، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع شحات)