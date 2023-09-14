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المنفي وشكشك يتفقان على إجراءات «استثنائية» لتخفيف معاناة المتضررين من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 04:58 مساء
المنفي وشكشك يتفقان على إجراءات «استثنائية» لتخفيف معاناة المتضررين من «دانيال»
لقاء المنفي وشكشك في طرابلس، الخميس 14 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، على ضرورة اتخاذ إجراءات «استثنائية» لتخفيف معاناة المتضررين من العاصفة «دانيال» بمناطق شرق ليبيا.

جاء الاتفاق خلال اجتماع طارئ عقده المنفي وشكشك، اليوم الخميس، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس «لمناقشة تداعيات الأزمة والكارثة الطبيعية التي تمر بها بعض مناطق ومدن برقة»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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دعم تحقيقات النائب العام
وقال المكتب الإعلامي إن المنفي وشكشك «أكدا ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات استثنائية لتسهيل وتذليل المشاكل والصعوبات لتخفيف المعاناة على المواطنين، بالإضافة لتجهيز كل المستندات الداعمة لتحقيقات النائب العام حول انهيار سدي مدينة درنة وتعطيل جهود الاستغاثة الدولية للمنكوبين».

واجتاحت مناطق شرق ليبيا، يومي الأحد والإثنين، سيول غزيرة وفيضانات تسببت في مقتل وإصابة وفقدان ونزوح الآلاف، وخلفت أضرارًا ضخمة في البنية التحتية في مدن درنة، والبيضاء، وسوسة، وشحات، والمرج، وقرى وبلدات تاكنس، وبطة، والمخيلي، وغيرها بالمنطقة.

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