الأردن ترسل طائرة مساعدات إلى شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أرسلت الأردن، اليوم الأربعاء، طائرة تحمل مواد إغاثية ومعدات للمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» في ليبيا.

وأفادت السفارة الليبية في عمان، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الهيئة الخيرية الهاشمية قامت بالتنسيق مع سلاح الجو الملكي بتجهيز وتسيير طائرة تحمل مواد إغاثية طارئة تتكون من الخيم، والبطانيات، والفرشات، والطرود الغذائية إلى المناطق المتضررة جراء السيول.

- استعداد أردني لمساعدة ليبيا على تجاوز تداعيات «دانيال»

وفي وقت سابق اليوم، أجرى ملك الأردن عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لتأكيد تقديم بلاده كل المساعدات الإنسانية والطبية حتى تتجاوز ليبيا حادث العاصفة «دانيال».

جانب من المساعدات الأردنية إلى شرق ليبيا، الأربعاء 13 سبتمبر 2023 (السفارة الليبية في عمان)

جانب من المساعدات الأردنية إلى شرق ليبيا، الأربعاء 13 سبتمبر 2023 (السفارة الليبية في عمان)

جانب من المساعدات الأردنية إلى شرق ليبيا، الأربعاء 13 سبتمبر 2023 (السفارة الليبية في عمان)

جانب من المساعدات الأردنية إلى شرق ليبيا، الأربعاء 13 سبتمبر 2023 (السفارة الليبية في عمان)