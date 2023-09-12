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بليحق: وصول 70 طبيبًا و20 طن مستلزمات صحية من طرابلس إلى مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 02:39 مساء
بليحق: وصول 70 طبيبًا و20 طن مستلزمات صحية من طرابلس إلى مطار بنينا
مستلزمات طبية تصل مطار بنينا قادمة من طرابلس، 12 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)
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وصل مطار بنينا الدولي، فجر الثلاثاء، 70 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية قادمين من مدينة طرابلس، لتقديم الدعم الطبي إلى مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال»، على ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأشار بليحق في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إلى تسلُّم وزارتي الصحة والداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب 20 طنًا من المستلزمات الطبيبة كدفعة أولى، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار جهود لجنة الصحة والبيئة بالبرلمان لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إرسال طائرة مساعدات و87 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا إلى المنطقة الشرقية، لدعم الخدمات الطبية في المناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات.

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14 طن مستلزمات طبية إلى المنطقة الشرقية
وغادرت الطائرة مطار معيتيقة إلى مدينة بنغازي فجر الثلاثاء، محملة بإمدادات طبية خاصة بالطوارئ، تقدر بـ14 طنًا من المستلزمات والأدوية والمعدات الطبية وأكياس حفظ الجثامين، بالإضافة إلى وفد من الصحة وفرق طبية، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وبالتزامن مع تسيير الطائرة، وصلت قافلة طبية في السابعة صباح اليوم بنغازي، تضم 87 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا.

وتتألف الفرق الطبية من أطباء «عناية وإسعاف وإنعاش وعظام وتخدير وجراحة عظام وسكر وباطنة»، إلى جانب تمريض، وفنيي عناية فائقة، ومسعفين، ومتطوعي إنقاذ.

مستلزمات طبية تصل مطار بنينا قادمة من طرابلس، 12 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)
مستلزمات طبية تصل مطار بنينا قادمة من طرابلس، 12 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)
مستلزمات طبية تصل مطار بنينا قادمة من طرابلس، 12 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)
مستلزمات طبية تصل مطار بنينا قادمة من طرابلس، 12 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)
مستلزمات طبية تصل مطار بنينا قادمة من طرابلس، 12 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)
مستلزمات طبية تصل مطار بنينا قادمة من طرابلس، 12 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)
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