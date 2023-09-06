شاهد في «اقتصاد بلس»: مشروع الطرق الحديدية في ليبيا.. حلم قيد الانتظار

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على ملف مشروع الطرق الحديدية في ليبيا، الذي لا يزال قيد الانتظار، حيث دعا رئيس جهاز تنفيذ مشروع السكك الحديدية إلى منح ميزانية التنمية الخاصة بالمشروع، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له، واستكمال تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات الأجنبية الصينية والروسية، والبدء المرحلي في خطوط كل من «رأس اجدير - سرت»، و«مصراتة - سبها»، و«سرت - بنغازي».

جاء حديث رئيس الجهاز خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي نبه إلى أن تأخير تنفيذ المشروع له «آثاره سلبية على مشاريع التنمية»، مؤكدا أهميته الإستراتيجية، وإسهامه في تقريب المسافات بين مختلف مناطق البلاد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

نقابة هيئة التدريس الجامعي تدخل في اعتصام شامل

أشار البرنامج إلى إعلان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الدخول في اعتصام شامل ومفتوح، وإيقاف الدراسة بدءا من أمس الثلاثاء، إلى حين إيفاء الحكومة بمطالباتهم المالية.

حكومة حماد تقدم ميزانية بـ89 مليار دينار والبرلمان يعتمدها

تطرق البرنامج أيضا إلى إعلان مجلس النواب إقرار مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة أسامة حماد بالإجماع، والتي تبلغ قيمتها 89 مليار دينار.

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