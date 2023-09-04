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الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 04:32 مساء
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
اجتماع الكوني مع المسؤولين بجهاز تنفيذ مشروع السكة الحديدية، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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نبه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى أن تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية في ليبيا «آثاره سلبية على مشاريع التنمية»، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، ومساهمته في تقريب المسافات بين مختلف مناطق البلاد.

جاء تنبيه الكوني خلال لقائه صباح اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع السكك الحديدية، وعدد من مديري الإدارات الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي أعاقت استكمال تنفيذ المشروع المتوقف منذ سنوات، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

الأهمية الاستراتيجية لمشروع السكك الحديدية
وأكد الكوني «على أهمية المشروع الإستراتيجي الذي يساهم في تقريب المسافات بين المناطق والدول لتحقيق التنمية في عديد المجالات»، متعهدًا بـ«العمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستئناف العمل بالمشروع بعودة الشركات المنفذة له».

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وأوضح الكوني خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس «أن التأخير في تنفيذه تكون له آثاره السلبية على مشاريع التنمية» في ليبيا.

ميزانية مشروع السكك الحديدية
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع السكك الحديدية رغبة الجهاز في استكمال العمل بالمشروع، داعيًا إلى منح الجهاز ميزانية التنمية الخاصة به، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له لاستكمال تنفيذ المشروع الاستراتيجي المهم بالتعاون مع الشركات الأجنبية الصينية والروسية المنفذة له للبدء المرحلي في خطوط كل من «رأس اجدير - سرت»، و«مصراتة - سبها»، و«سرت - بنغازي» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

والتقى الكوني على هامش أعمال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي - الصيني التي عقد خلال قمة بريكس بجنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبحث معه آليات تفعيل التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية لاستئناف العمل في ليبيا.

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