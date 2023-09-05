القبض على المتهم بقتل نائب مدير مصرف الجمهورية فرع الشقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على المتهم بقتل نائب مدير مصرف الجمهورية فرع الشقيقة النفاتي أحمد أبوهيسة، في حادث تسبب في احتجاج موظفي المصرف على الخرق الأمني، وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المصرف.

وأوضحت وزارة الداخلية أن «مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية تمكن بالتنسيق مع مكتب النائب العام واللواء 444 قتال التابع للجيش الليبي من ضبط المدعو (أ . م . س) في منطقة العربان بعد قيامه بقتل المواطن النفاتي أحمد أبوهيسة نائب مدير مصرف الجمهورية فرع الشقيقة داخل المصرف».

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وقالت وزارة الداخلية إن الحادث وقع «بسبب خلاف قام على إثره الجاني بإطلاق النار من مسدس نوع زاروكي عيار (9mm) على المجني عليه فأرداه قتيلًا»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.