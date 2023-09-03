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29.9 مليار دولار دخلًا لشركات البترول الأفريقية.. ومؤسسة النفط في المرتبة الثانية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 03 سبتمبر 2023, 03:39 مساء
29.9 مليار دولار دخلًا لشركات البترول الأفريقية.. ومؤسسة النفط في المرتبة الثانية
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (الإنترنت)
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حلت المؤسسة الوطنية للنفط في المرتبة الثانية في قائمة شركات النفط الأفريقية الأكثر تحقيقاً للدخل في العام 2023، وذلك من بين 27 ملياراً و950 مليون دولار تقريباً لإجمالي شركات النفط المملوكة للدولة في القارة السمراء.

وحصلت شركات النفط سوناطراك (الجزائر)، والمؤسسة الوطنية للنفط (ليبيا)، وسونانغول (أنغولا) على 21 مليار دولار، و6.95 مليار دولار، و3.4 مليون دولار على التوالي، حسب تحليل لموقع «بيزنيس داي» النيجيري.

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وتضمنت الأرقام إيرادات كل من ليبيا وأنغولا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بينما كانت إيرادات الجزائر تتضمن الفترة من يناير إلى مايو وتخص عائدات النفط والغاز. وسجلت أنغولا وليبيا تراجعاً في إيراداتهما مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.

انخفاض الإنتاج الليبي في 2023
وكشف المصرف المركزي في ليبيا أن إيرادات النفط الخام في النصف الأول من العام انخفضت إلى 6.95 مليار دولار (33.4 مليار دينار)، انخفاضاً من 37.3 مليار دينار في النصف الأول من العام الماضي.

يأتي ذلك رغم ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لمصادر «أوبك»، بلغ متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.157 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام 2023، مرتفعاً بشكل طفيف فقط إلى 1.169 مليون برميل يومياً بحلول مايو من هذا العام.

ويرجع سبب تراجع الإيرادات إلى انخفاض أسعار النفط الخام العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من السنة المنقضية، في وقت تواجه ليبيا صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعها النفطي.

وتمكنت الفرق الفنية التابعة لشركة نفوسة للعمليات النفطية من تحقيق إنجاز يعكس جهود العاملين بقطاع النفط الليبي لرفع معدلات الإنتاج، إذ بدأ الإنتاج من البئر «أ-4» بمعدل يتراوح بين 1500 و2000 برميل يومياً، وفق بيان صادر عن الشركة الإثنين الماضي.

ويأتي ذلك في إطار خطط لزيادة إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.3 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام الجاري، ارتفاعاً من متوسط 1.2 مليون برميل حالياً.

زيادة في أرباح «سوناطراك»

وأشار التقرير الأفريقي إلى أرباح شركة «سوناطراك» الحكومية الجزائرية التي بلغت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 21 مليار دولار، بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

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وبين يناير ويونيو 2023، قالت الحكومة الأنغولية إنها جمعت 3.4 مليون دولار من عائدات النفط، بانخفاض قدره 2.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وصدرت أنغولا 209.5 مليون برميل من النفط الخام في العام 2022 بمتوسط سعر 99.40 دولار للبرميل، وربحت 4.2 مليار كوانزا (5.1 مليون دولار).

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